Голкіпер Зорі та збірної України Микита Шевченко розповів про настрій у збірній після поразки 1:7 від Франції та відзначив готовність команди до протистояння з Німеччиною.

"Я приїхав із чудовим настроєм. Завжди приємно прибувати до головної команди країни, тим більше – після довгої перерви. Готуватимуся з хлопцями, а там чим зможу, тим і допоможу.

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1:7 від Франції? Як то кажуть, усе буває вперше. Це футбол. Це досвід. Необхідно проаналізувати гру, помилки, забути цей поєдинок і постаратися більше такого не повторювати. Добре, що це була товариська зустріч. Тим більше, що отримали прочухана зараз, перед офіційним матчем. Пограли з хорошою командою, висококласними футболістами. Усе, що не робиться, – усе на краще.

Глядачі на трибунах – це дуже важливо, тому що всі скучили за матчами з уболівальниками. Я думаю, і вони скучили за головною командою країни. Гадаю, вийде цікавий поєдинок. Ми постараємося порадувати наших фанатів.

Німеччина – це гранд на рівні національних збірних. Хороша команда, але з усіма можна грати, що ми неодноразово підкреслювали. У футболі може бути все, за це його й люблять. Це непередбачувана гра. Зрозуміло, що після таких поразок важко, та вірю, що кожен із хлопців це подолає. Погане треба забувати пошвидше. Життя триває", – цитує Микиту Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, наставник збірної України довикликав голкіпера Зорі через дефіцит воротарів. Через це на матч із Францією навіть довелось дозаявляти Олександра Шовковського, який завершив кар'єру ще в 2016 році. До слова, вже 10 жовтня на підопічних Андрія Шевченка чекає поєдинок із Німеччиною, а 13-го – з Іспанією.

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