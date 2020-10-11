"Бущан – герой. Помилки бувають у всіх. Але давайте згадаємо гру з Францією. Якби не Бущан, рахунок був би 14:1 на користь суперника.

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Так, помилка Георгія стала ключовою, але в першому таймі він два рази витягнув м'яч, а в другому навіть після прикрого гола німців виручив ще мінімум двічі. Коли забивав Горецка, Бущан намагався зловити круглого, але завчасно звів руки", – сказав Євген Левченко в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

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