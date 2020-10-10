"Після гри з французами, я впевнений, керівництвом збірної України будуть зроблені корективи, як щодо складу, так і щодо організації гри. Через обставини, що склалися, у збірну були викликані гравці, які не зовсім відповідають рівню першої національної команди, але в перспективі можуть бути кандидатами до її складу. Це стосується як молодих гравців, так і деяких представників іноземних клубів, які не отримували достатнього ігрового часу.

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Андрій Шевченко і його штаб тепер мають достатньо інформації хто на що здатний і у грі зі збірною Німеччини, очевидно, ми побачимо зміни у складі і тактичній організації командної гри. Швидше за все, гра буде будуватися від оборони. Своє щастя наша команда буде шукати у контратаках.

Правильно організована оборона і взаємопідстраховка дозволять отримати прийнятний результат. Не беруся прогнозувати рахунок, але надія на гідну гру є і будемо сподіватися на його величність фарт у грі та повну самовіддачу гравців нашої команди, адже це офіційний матч і ми чекаємо позитивних емоцій після гри", – сказав Яремчук у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о о 21:45.

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