Сьогодні збірна України у товариському матчі в екстремальному складі зіграє з французами у Парижі. А вже 10 жовтня у Києві на НСК Олімпійський підопічні Андрія Шевченка в рамках Ліги націй прийматимуть збірну Німеччини.

Льов визначив склад збірної Німеччини на найближчі матчі – лідери Бундестім отримають відпочинок перед Україною

Команда Йоахіма Льова вже зазнала перших втрат. Зокрема, не допоможе Бундестіму у матчі з українцями півзахисник Шальке Суат Сердар, повідомляє офіційний Твіттер гельзенкірхенців. 23-річний футболіст отримав травму стегна у матчі 3-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг і вже на 22-й хвилині був замінений. Як виявилось, ушкодження Сердара виявилось більш ніж серйозним і термін повернення гравця на поле поки невідомий.

До слова, під час попереднього збору збірної Німеччини Саут зіграв 16 хвилин проти Іспанії.

Нагадаємо, сьогодні команда Льова проведе товариський поєдинок проти Туреччини. Початок зустрічі о 21:45.

Франція – Україна: анонс товариського матчу