Статистичний портал Instat Index підбив підсумки протистояння між Україною та Німеччиною у Лізі націй.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став найкращим гравцем у команді Шевченка в матчі Ліги націй з Німеччиною (1:2).

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Як повідомляє Tribuna з посиланням на Instat Index, хавбек Аталанти набрав 309 балів за весь поєдинок, що стало найкращим результатом. У топ-3 увійшли захисник Віталій Миколенко (298) і форвард Роман Яремчук (292). Найгіршим гравцем було визнано Андрія Ярмоленка, який провів на полі лише 70 хвилин – у його активі 235 балів.

Збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй. Наразі команда Шевченка посідає третє місце у групі, підопічні Льова – другі.

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