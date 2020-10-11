Україна – Німеччина: Гінтер оцінив значення перемоги над командою Шевченка та дещо розкритикував свою команду
Захисник Бундестім Матіас Гінтер прокоментув перемогу над збірною України у Лізі націй.
"Дуже щасливі, що перемогли. Нам потрібна була ця перемога, щоб відчути, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми не зіграли ідеально. Були проблеми в обороні, у першому таймі дуже часто помилялися, втрачали м’яч.
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Ми знали, що Україна класно контратакує, тому намагалися позбавити її такої можливості. Але ми занадто часто помилялися. Це неприпустимо на рівні національної збірної", – сказав Матіас в ефірі ARD.
Зауважимо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.
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