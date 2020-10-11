Голкіпер збірної України Георгій Бущан оцінив свою у гру під час зустрічі з Німеччиною.

"Я герой матчу? Ми заплатили велику ціну. Моя помилка вплинула на кінцевий результат, але не на нашу гру. Ми не зупинилися.

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Потрібно все проаналізувати і рухатися далі. Що стосується моїх сейвів, то була проведена велика психологічна робота. У минулому матчі мені залітало все, що летіло у ворота. Але це забувається, потрібно йти вперед.

Різника викликали через мій психологічний стан? Це чутки. Мій психологічний стан завжди на одному рівні. У мене була проблема фізичного характеру. У мене було проопероване коліно, а восени на таких полях воно може запалюватися", – розповів Бущан в ефірі ТК Футбол 1.

Після трьох турів нинішнього сезону Ліги націй Україна посідає третю сходинку у своїй групі, випереджаючи швейцарців.

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