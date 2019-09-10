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Україна – Нігерія: вболівальники на Дніпро-Арені вивісили банер, присвячений Коломойському

22:43 2847 Читать на русском
Україна – Нігерія: вболівальники на Дніпро-Арені вивісили банер, присвячений Коломойському
українські уболівальники

Уболівальники не можуть пробачити олігархові Ігорю Коломойському зникнення футбольного клубу Дніпро.

Під час товариського матчу Україна – Нігерія українські фанати вивісили банер з таким текстом: "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam".

Україна – Нігерія – відео голів

З англійської фраза перекладається як "УЄФА, Дніпро-1 – афера Коломойського".

До слова, після першого тайму на Дніпро-Арені збірна України поступається африканцям з рахунком 0:2.

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Теги
Ігор Коломойський футбольні фанати СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дніпро-Арена Дніпро Дніпро Збірна України
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