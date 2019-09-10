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Україна – Нігерія: "синьо-жовті" традиційно прогулялись містом перед матчем – на Дніпро-Арені очікується аншлаг

14:34 610 Читать на русском
Україна – Нігерія: "синьо-жовті" традиційно прогулялись містом перед матчем – на Дніпро-Арені очікується аншлаг
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / УАФ

Збірна України прогулялась Дніпром перед товариським поєдинком проти Нігерії. На матчі очікується повний стадіон.

 

Сьогодні, 10 вересня, збірна України у товариському поєдинку зіграє проти Нігерії. Перед матчем підопічні Андрія Шевченка традиційно прогулялись містом, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також джерело зазначає, що на Дніпро-Арені очікується аншлаг, адже вже продано 24 тисячі квитків з 28. Дніпро-Арена прийматиме матч збірної вперше за 10 років.

Нагадаємо, національна команда України пропускає ігровий день відбіркового циклу Євро-2020. Наразі підопічні Шевченка очолюють групу, набравши 13 очок.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

blog_ava
Україна – Нігерія: анонс товариського матчу
08:00
18187
Теги
Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України Нігерія Нігерія
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