Україна – Нігерія: "синьо-жовті" лише втретє в історії не програли, поступаючись 0:2

Національна збірна України у спарингу з Нігерією вчергове повторила своє досягнення.

Україна втретє у своїй історії не програла, поступаючись по ходу матчу у два м'ячі. "Синьо-жовті" звели до нічиєї товариський матч зі збірною Нігерії (2:2), програючи 0:2. Це третій такий випадок в історії, коли українці уникли поразки, поступаючись у два голи, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Вперше це сталось у 2000 році, коли українська національна команда обіграла у відборі ЧС-2002 Вірменію з рахунком 3:2. Крім того, у 2010-му українці вирвали нічию (2:2), поступаючись Канаді в товариському матчі.

До слова, українці провели з представниками Африки вже 7-й матч і знову не програли: три перемоги та чотири нічиї (зі збірною Нігерії Україна зустрічалась вперше).

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