toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Україна – Нігерія: "синьо-жовті" лише втретє в історії не програли, поступаючись 0:2

21:17 1253 Читать на русском
Україна – Нігерія: "синьо-жовті" лише втретє в історії не програли, поступаючись 0:2
Збірна України перед матчем зі збірною Нігерії / УАФ

Національна збірна України у спарингу з Нігерією вчергове повторила своє досягнення.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Україна втретє у своїй історії не програла, поступаючись по ходу матчу у два м'ячі. "Синьо-жовті" звели до нічиєї товариський матч зі збірною Нігерії (2:2), програючи 0:2. Це третій такий випадок в історії, коли українці уникли поразки, поступаючись у два голи, інформує офіційний сайт УПЛ.

"Не хотів би перетнутися зі збірною України на чемпіонаті світу", – тренер Нігерії оцінив рівень команди Шевченка

Вперше це сталось у 2000 році, коли українська національна команда обіграла у відборі ЧС-2002 Вірменію з рахунком 3:2. Крім того, у 2010-му українці вирвали нічию (2:2), поступаючись Канаді в товариському матчі.

До слова, українці провели з представниками Африки вже 7-й матч і знову не програли: три перемоги та чотири нічиї (зі збірною Нігерії Україна зустрічалась вперше).

"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

blog_ava
Яремчук прокоментував свій скандальний гол у ворота збірної Нігерії
00:17
16301
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Україна Україна Нігерія Нігерія Вірменія Вірменія Канада Канада
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
8
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук