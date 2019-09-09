Україна – Нігерія: ще один лідер африканської збірної пропустить матч

Лідер збірної Нігерії Вілфред Ндіді не зіграє у товариській зустрічі проти України.

Півзахисник збірної Нігерії Вілфред Ндіді пропустить матч проти України через пошкодження, передає офіційний сайт нігерійців.

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Зазначимо, що саме Ндіді є найдорожчим гравцем "суперорлів" за даними Transfermarkt – 35 млн євро. Наставник збірної вже знайшов заміну півзахиснику – замість Вілфреда до Дніпра відправився Есіті.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня, початок гри о 21:30.

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