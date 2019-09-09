Україна – Нігерія: ще один лідер африканської збірної пропустить матч

Інтерв’ю — 16:00 2733
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"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати
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Україна – Нігерія: прогноз на товариський матчЗбірна України — 13:55 1161
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Україна – Нігерія: розклад передматчевих заходів напередодні товариського матчуЗбірна України — 11:02 1833
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Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Греція спіткнулася об ЛіхтенштейнЄвро-2020 — 8 вер 6765
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Євро-2020: Швеція на власному полі врятувала нічию з НорвегієюЄвро-2020 — 8 вер 426