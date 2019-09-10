toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна – Нігерія: Протасов назвав головну мету "синьо-жовтих" у товариському матчі

15:27 953 Читать на русском
Україна – Нігерія: Протасов назвав головну мету "синьо-жовтих" у товариському матчі
Олег Протасов / соцмережі

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов поділився очікуваннями від матчу між збірними України та Нігерії.

 

"Якщо в даному випадку висувати гасло "Тільки перемога!", то ми будемо не праві. Головне – зберегти той малюнок гри, який вже видно у збірної, в поєдинку проти африканської команди. Тому що це і чудове володіння м'ячем, і хороший рух, і футболісти відкриваються дуже нестандартно, оригінально. Навіть цікаво подивитися, що у нас вийде на тлі таких технічних хлопців.

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

Це важливий досвід – проводити зустрічі з суперниками, які дотримуються різних стилів гри", – сказав Протасов програмі Футбол NEWS.

Товариський поєдинок відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:20 на Дніпро-Арені.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

blog_ava
Євро-2020: Північна Ірландія – Німеччина: перемога німців на класі, уроки пресингу від ірландців і топовий матч Брандта
03:41
2428
Теги
Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України Нігерія Нігерія Олег Протасов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук