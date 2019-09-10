Україна – Нігерія: Протасов назвав головну мету "синьо-жовтих" у товариському матчі

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов поділився очікуваннями від матчу між збірними України та Нігерії.

"Якщо в даному випадку висувати гасло "Тільки перемога!", то ми будемо не праві. Головне – зберегти той малюнок гри, який вже видно у збірної, в поєдинку проти африканської команди. Тому що це і чудове володіння м'ячем, і хороший рух, і футболісти відкриваються дуже нестандартно, оригінально. Навіть цікаво подивитися, що у нас вийде на тлі таких технічних хлопців.

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Це важливий досвід – проводити зустрічі з суперниками, які дотримуються різних стилів гри", – сказав Протасов програмі Футбол NEWS.

Товариський поєдинок відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:20 на Дніпро-Арені.

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