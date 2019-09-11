Україна – Нігерія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після товариського матчу проти Нігерії.

"Гру завжди потрібно оцінювати не тільки з точки зору результату. У першому таймі були помилки в балансі. Передачі в середині поля закінчувалися обрізками. Попереджав хлопців, що Нігерія фізично дуже сильна команда. Якщо ми будемо робити такі помилки, то будемо залишати дуже багато зон. Пропустили перший м'яч після контратаки. Але зараз моменти розбирати я не збираюся. У мене є чітке розуміння, що команда робила в першому таймі і другому.

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Плюс в тому, що ми створили багато моментів і грали першим номером навіть при рахунку 0:2. У другому таймі трохи перебудувалися, опустили флангових гравців. Стали більше контролювати м'яч, Караваєв дуже грамотно підключався. Вийшов свіжий Коноплянка, хоча Циганков зіграв на хорошому рівні.

Індивідуально у мене до хлопців немає претензій, але ми не повинні втрачати нитку гри. У Європі мало таких фізично сильних команд зі швидкими гравцями. Що стосується ротації, то, напевно, з цим і була пов'язана така гра в першому таймі. Такі помилки допустимі, але хотілося б, щоб їх не було. Вважаю, що наш експеримент дав нам як позитивну інформацію, так і негативну.

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Я задоволений бажанням хлопців перемогти. Хто наш основний форвард? У мене немає можливості працювати з гравцями кожен день. Коли я викликаю 22 людини, я розраховую на кожного футболіста як на основного. Всі вони правильно ставляться до мого вибору. Що до Мораєса, то з ним нічого серйозного. Сподіваюся, що в найближчій грі за Шахтар він вже буде грати. Не можу сказати, хто буде далі грати в основі, але мені приємно працювати з цим колективом.

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Чому грали саме з Нігерією? Їхній рівень не такий, як у Португалії, але за швидкістю це дуже хороша команда. Щоб вирішити наше завдання виходу на Євро-2020, нам потрібно вдало зіграти в матчах, що залишилися", – цитує Шевченка Динамоманія.