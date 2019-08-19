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Україна – Нігерія: підопічні Шевченка вперше вийдуть на матч у білій формі

19:51 643 Читать на русском
Україна – Нігерія: підопічні Шевченка вперше вийдуть на матч у білій формі
Роман Яремчук у білій формі збірної України / УАФ

Збірна України зіграє товариський матч проти Нігерії у резервній формі.

 

Підопічні Андрія Шевченка вийдуть на матч проти збірної Нігерії у резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту у поєдинках, повідомив очільник УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці в Фейсбук.

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Нагадаємо, у вересні минулого року було представлено нову форму збірної України. Окрім традиційних синіх та жовтих комплектів, була представлена резервна – біла форма.

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До слова, товариський матч між Україною та Нігерією відбудеться 10 вересня у Дніпрі. Початок матчу запланований на 21:30.

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Теги
Україна Україна Андрій Павелко Збірна України Україна - Нігерія
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