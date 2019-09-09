Україна – Нігерія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від товариського матчу проти Нігерії.

"Приємно повернутися в Дніпро разом з національною командою, яка останній раз грала тут, 10 років тому, обігравши Англію. Ради бути тут. Запрошуємо всіх уболівальників на майбутній поєдинок підтримати збірну України.

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Важкий був матч з Англією. І дуже важливий. Ми обіграли сильного суперника. Тому про те поєдинку і прекрасної підтримки трибун залишилися найтепліші спогади.

Знайти зараз в спаринг-партнери європейську команду дуже важко, оскільки всі вони, грають у відбірковому циклі Євро-2020. Дуже мало, хто в ці дні не має в своєму графіку таких поєдинків. У тих же збірних, хто, як і ми, в поточному турі відбору не грають, мають давні домовленості про спаринги. Тому було непросто знайти в суперники європейську національну команду, але ми знайшли дуже гарну африканську команду. Це бронзовий призер Кубка африканських націй, збірна Нігерії фізично дуже сильна, з хорошими виконавцями в складі, багато з яких виступають в англійських клубах. Тому впевнений, що нас чекає цікава гра.

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Протягом літа Коноплянка чекав трансферу, і, нарешті, дочекався. Не зовсім у нього вийшло провести це літо в тренувальному процесі з командою, ми прекрасно це розуміємо і знаємо все про його стан. Радий, що Женя, в результаті, знайшов собі новий клуб. Це плюс для всіх – і для нього, і для збірної України, і для уболівальників. Для будь-якого футболіста дуже важливо мати ігрову практику. А щодо того, скільки ігрового часу буде надано Жені в завтрашньому матчі, то дайте можливість визначитися з цим тренерському штабу. Нам важливо, щоб Коноплянка планомірно і ефективно набирав ігрову форму", – цитує Шевченка dynamo.kiev.ua.