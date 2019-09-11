Україна – Нігерія: Левченко назвав найкращого гравця матчу

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Євген Левченко прокоментував нічию у товариському матчі проти Нігерії (2:2).

"В обороні були провали, але потрібно говорити про всю команду. Були й позитивні моменти. Шкода, що не забили в першому таймі, хоча мали три гольові моменти. У плані самовіддачі немає ніяких претензій.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Зінченко класно прийняв м'яч в штрафному і чудово розібрався в моменті. Олександр був одним з найкращих гравців на полі. Йому вдавалося відпрацьовувати в обороні і створювати моменти попереду. У другому голі Яремчук здорово поборовся і забив. Потрібно відзначити майстерний пас Марлоса. Гра рукою в Романа була, але суддя цього не помітив.

Проти таких команд, як Нігерія, потрібно грати щільно, але іноді ми втрачали позиції. Пенальті в наші ворота був, Караваєв фолив у штрафному", – поділився Левченко в ефірі передачі Головна команда.

Нагадаємо, збірна України врятувала нічию в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

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