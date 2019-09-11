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Україна – Нігерія: Левченко назвав найкращого гравця матчу

14:26 1378 Читать на русском
Україна – Нігерія: Левченко назвав найкращого гравця матчу
Олександр Зінченко / фото: Д. Руденко

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Євген Левченко прокоментував нічию у товариському матчі проти Нігерії (2:2).

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"В обороні були провали, але потрібно говорити про всю команду. Були й позитивні моменти. Шкода, що не забили в першому таймі, хоча мали три гольові моменти. У плані самовіддачі немає ніяких претензій.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Зінченко класно прийняв м'яч в штрафному і чудово розібрався в моменті. Олександр був одним з найкращих гравців на полі. Йому вдавалося відпрацьовувати в обороні і створювати моменти попереду. У другому голі Яремчук здорово поборовся і забив. Потрібно відзначити майстерний пас Марлоса. Гра рукою в Романа була, але суддя цього не помітив.

Проти таких команд, як Нігерія, потрібно грати щільно, але іноді ми втрачали позиції. Пенальті в наші ворота був, Караваєв фолив у штрафному", – поділився Левченко в ефірі передачі Головна команда.

Нагадаємо, збірна України врятувала нічию в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

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blog_ava
Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:25
27281
Теги
Збірна України Україна Україна Євген Левченко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна - Нігерія
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