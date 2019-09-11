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Україна – Нігерія: Instat визначив найкращого гравця матчу

15:18 1581 Читать на русском
Україна – Нігерія: Instat визначив найкращого гравця матчу
Олександр Зінченко / УАФ

Авторитетний ресурс Instat підсумував виступ гравців збірної України в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Найкориснішим гравцем товариського матчу Україна – Нігерія за версією Instat став Олександр Зінченко, інформує Команда№1.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник Манчестер Сіті набрав 343 бали за індексом ресурсу, виконавши 143 ТТД із браком 12%. В активі Зінченка три гострі передачі, два удари по воротах, 12 виграних єдиноборств, дев'ять відборів, два перехоплення і шість підбирань. До трійки найкращих гравців нашої збірної також потрапили Микита Бурда (283) і Марлос (282).

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в товариському матчі проти Нігерії (2:2). Один із голів до свого активу записав Зінченко.

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Теги
Україна - Нігерія Україна Україна Микита Бурда Микита Бурда Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Марлос Марлос
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