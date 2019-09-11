Україна – Нігерія: Instat визначив найкращого гравця матчу

Авторитетний ресурс Instat підсумував виступ гравців збірної України в товариському матчі проти Нігерії (2:2).

Найкориснішим гравцем товариського матчу Україна – Нігерія за версією Instat став Олександр Зінченко, інформує Команда№1.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник Манчестер Сіті набрав 343 бали за індексом ресурсу, виконавши 143 ТТД із браком 12%. В активі Зінченка три гострі передачі, два удари по воротах, 12 виграних єдиноборств, дев'ять відборів, два перехоплення і шість підбирань. До трійки найкращих гравців нашої збірної також потрапили Микита Бурда (283) і Марлос (282).

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в товариському матчі проти Нігерії (2:2). Один із голів до свого активу записав Зінченко.

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