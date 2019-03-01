toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ДИНАМО

"Україна – неймовірна": бомбезна красуня, яку дуже розчарувало фіаско Шахтаря в єврокубках

15:25 1543 Читать на русском
"Україна – неймовірна": бомбезна красуня, яку дуже розчарувало фіаско Шахтаря в єврокубках
Марісела де Монтекрісто

Марісела де Монтекрісто – сальвадорська модель, телеведуча, актриса і володарка титулу Міс Сальвадор-2018.

Красуня народилася в Сальвадорі, але в 9-річному віці Марісела з сім'єю перебралася в США, де й розпочала свою модельну кар'єру. Дівчина отримала освіту за спеціальністю "Соціальної комунікації", однак присвятила себе модельному бізнесу.

Марісела – велика фанатка футболу. Однією з команд, яку підтримує королева краси, є донецький Шахтар.

Розкішна дівчина хавбека Шахтаря опублікувала гаряче фото з ванної кімнати

Модель відвідала матч "гірників" проти Айнтрахта в Харкові, а потім приїхала і на матч-відповідь в Німеччину, але залишилася розчарована результатом – Шахтар розгромно поступився Айнтрахту і покинув Лігу Європи.

"Футбол 24" зібрав для вас найпікантніші фото сальвадорсько-американської красуні.

Чарівна Марісела на Театральній площі у Тернополі.

Супермодель встигла зробити спільне фото з лідером Шахтаря Марлосом та головним тренером Паулу Фонсекою.

Теги
Шахтар Шахтар Марлос Марлос Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Дівчина дня Паулу Фонсека Паулу Фонсека Фанатки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук