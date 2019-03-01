"Україна – неймовірна": бомбезна красуня, яку дуже розчарувало фіаско Шахтаря в єврокубках

Марісела де Монтекрісто – сальвадорська модель, телеведуча, актриса і володарка титулу Міс Сальвадор-2018.

Красуня народилася в Сальвадорі, але в 9-річному віці Марісела з сім'єю перебралася в США, де й розпочала свою модельну кар'єру. Дівчина отримала освіту за спеціальністю "Соціальної комунікації", однак присвятила себе модельному бізнесу.

Марісела – велика фанатка футболу. Однією з команд, яку підтримує королева краси, є донецький Шахтар.

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Модель відвідала матч "гірників" проти Айнтрахта в Харкові, а потім приїхала і на матч-відповідь в Німеччину, але залишилася розчарована результатом – Шахтар розгромно поступився Айнтрахту і покинув Лігу Європи.

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Чарівна Марісела на Театральній площі у Тернополі.

Супермодель встигла зробити спільне фото з лідером Шахтаря Марлосом та головним тренером Паулу Фонсекою.