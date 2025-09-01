"Коли я складаю список, я сподіваюся, що все пройде добре, але це нечасто буває. А ще є особливий контекст шести матчів за два місяці (між вереснем і листопадом) та якість суперника.

Збірна України вирушила на підготовку до двох матчів відбору на ЧС-2026 (ВІДЕО)

Я отримав звіт від нашого оглядача пізно вранці щодо України: це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами, які випромінюють багато енергії, враховуючи ситуацію в їхній країні.

Я не хвилююся, але я пильно стежу за цим та їхньою якістю. З усією повагою до Азербайджану та Ісландії, Україна є найскладнішим суперником у групі", – цитує Дешама L'ÉQUIPE.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти