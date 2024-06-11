Збірна України в рамках підготовки до Євро-2024 зіграє з Молдовою. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збори перед чемпіонатом Європи-2024 добігають кінця. Чи не вперше за останні років 10 національна збірна України використала спаринги з користю – суперники були схожими на опонентів у групі на турнірі, а команда відпрацьовувала моделі гри проти них та перевіряла резервістів. Зокрема, з Німеччиною перевірили оборонну модель з трьома центрбеками та гібридною роллю Зінченка, причому гра Бундестім виявилась неабияк схожою на футбол бельгійців.

Легенда румунського футболу потролив збірну перед стартом на Євро-2024 проти України

З поляками випустили склад, який взагалі не зіграний навіть на рівні локальних зв'язків а-ля вінгер-центрбек – зате зрозуміли нюанси Таловєрова, побачили проблеми Бондара й спробували надати Тимчику функціонал Коноплі. Крім того, зробили висновки по альтернативах флангах атаки, надали час Миколенку та задумались над перспективами Ярмоленка.

Хіба це не важливіше за рахунок гри у Варшаві? Хоча навіть у цьому аспекті не все так погано. У поляків залітали стандарти й голи-дурачки, а матч міг завершитись і з рахунком 3:3 – Україна теж створила немало. Та і нехай. Романчук може поставити у рамочку фото зі святкуванням гола у ворота Батьківщини, однак для нашого тренерського штабу це була лишень корисна інформація.

А от Молдову треба перемагати обов'язково. Попри товариський статус, поєдинок має велике турнірне значення. Україна поки що тримається у топ-12 рейтингу УЄФА, випереджаючи Австрію на 4 бали – а команди з топ-12 потраплять у перший кошик при жеребкуванні відбору на ЧС-2026. Поразка від молдован відніме у нас аж 8 балів, а нічия скоротить відрив від "Дас Тім" лишень до 0,5 балів.

Необхідність перемагати Молдову вдало накладається на останнє завдання Сергія Реброва у спарингах – "синьо-жовті" нарешті повинні перевірити основу під матчі з Румунією та Словаччиною. Зокрема, свій шанс нарешті повинен отримати Лунін, а Бражко має вийти в основі й остаточно закрити питання щодо опорника на Євро-2024. Крім того, слід визначитись із кадровим наповненням центрального трикутника та дати об'єм роботи Миколенку.

Від наявності Віталія дуже багато залежить. Якщо він ще не готовий до повних матчів, то збірна може спробувати Зінченка на його позиції – або ж взагалі продовжить відточувати гру в моделі 5-4-1, як проти німців. Зрештою, цікаво поглянути на стиль та механізми гри в атаці, адже поєдинок проти Молдови стане репетицією зустрічі з Румунією.

Зрештою, дуже важливо уникнути травм, а тому не дивуйтесь можливій "каші" з хаотичним футболом наприкінці зустрічі, коли підуть заміни. Треба за будь-яку ціну уникнути кейсу Польщі.

Орієнтовні склади на матч Україна – Молдова

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Циганков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Довбик

Молдова: Аврам – Посмак, Бабогло, Крачун – Ревенко, Богачук, Раце, Рябчук – Каймаков, Моцпан – Дамашкан

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не слід зовсім недооцінювати Молдову. За останні 10 матчів ця збірна розписала нічию з Австрією, Албанією, Польщею та Північною Македонією, а Кіпру й тим же полякам вдома команда відвантажила по три голи. Саме фіаско з нашими південними сусідами відправило "Кадру" в плей-офф за Євро.

Тобто, опонент у нас серйозний, а значить не слід очікувати на феєричний розгром. Готуйтесь до того, що нашим футболістам може бути складно. Тим не менш, ми очікуємо на перемогу "синьо-жовтих" – Україна перед Євро-2024 мала б виходити на пік форми, а у попередніх матчах підопічні Сергія Реброва створили вдосталь моментів. І витримали шалений тиск Бундестім.

Зрештою, в України є мотивація перемогти, а от футболісти збірної Молдови подумки вже у відпустці. Україна виграє.

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