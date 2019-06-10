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Україна – Люксембург: "синьо-жовті" оголосили офіційну заявку на матч – двоє футболістів поза списком

11:10 675 Читать на русском
Україна – Люксембург: "синьо-жовті" оголосили офіційну заявку на матч – двоє футболістів поза списком
Збірна України / УАФ

Збірна України оголосила офіційну заявку на поєдинок 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу.

 

Повна заявка України на матч проти Люксембургу: 1. Юрій Паньків, 2. Володимир Шепєлєв, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Артем Кравець, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ігор Пластун, 14. Мар’ян Швед, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Україна – Люксембург: де дивитися матч відбору до Євро-2020

Зауважимо, що у остаточну заявку на матч не потрапили нападник національної команди Артем Бєсєдін та захисник Богдан Бутко, які отримали пошкодження.

Нагадаємо, матч 4-го туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 проти Люксембургу відбудеться сьогодні, 10-го червня, на Арені Львів, початок запланований на 21:45.

До слова, після трьох турів команда Андрія Шевченка посідає першу сходинку у групі В кваліфікації до Євро-2020, маючи в активі 7 залікових пунктів.

Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

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