Люксембург – Україна: у "жовто-синіх" знову втрати – Кравець покинув розташування команди

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Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Росії – український голкіпер пропустив 4 голи
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"Тут заробляють по 100 тисяч євро". Інтерв'ю найкращого бомбардира чемпіонату Люксембургу, який ставить на УкраїнуІнтерв’ю — 17:00 5385
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Фонсека: Після матчу проти Португалії я вірю, що Україна обійде СербіюЄвро-2020 — 16:38 1387
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Україна – Північна Македонія: відеоогляд першої перемоги Ротаня – 3 красиві голи і вторгнення черепах на полеЗбірна України U-21 — 15:47 1398
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Португалія – Україна: матч відвідали скаути Атлетіко, Ювентуса, Мілана та ще низки клубів ЄвропиЄвро-2020 — 14:54 4479