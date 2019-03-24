Люксембург – Україна: у "жовто-синіх" знову втрати – Кравець покинув розташування команди

Погані новини надійшли з табору національної команди України.

Форвард турецького Кайсеріспора та збірної України Артем Кравець покинув табір національної команди через травму. Про це повідомив наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко напередодні 2-го матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембурга.

Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"

"У нас є втрати. Марлос і Кравець поїхали в Київ – у них пошкодження", – заявив Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, напередодні розташування національної команди покинув хавбек Шахтаря Марлос.

Поєдинок Люксембург – Україна відбудеться 25 березня, початок о 21:45.

Люксембург – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка