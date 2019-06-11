Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Люка Хольца

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц прокоментував матч відбору до Євро-2020 проти України, який завершився з рахунком 1:0 на користь "синьо-жовтих".

"Загалом Україна видала дуже хороший матч і почала в блискучому темпі. Але чим далі ми грали, тим більше виходило в нас. В українців дався взнаки матч проти Сербії, впали швидкості. Ми виглядали краще після перерви. У вас супер команда. Сподіваюся, що Україна буде топ-фаворитом надалі.

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Я не бачив ситуації, але якщо суддя скасував чистий гол, нас практично обікрали другий раз. У першій грі проти України не було штрафного, з якого нам забили переможний м'яч.

Я не говорив нічого екстраординарного своїм гравцям у перерві. Попросив підтримувати хорошу гру. Я не той тренер, який кричить у роздягальні. Має бути довіра між тренером і гравцями, на мою думку. Ми використали падіння темпу України.

Спека заважала Люксембургу? У мене трохи інші враження. Як на мене, українська команда також пила достатньо води. Час в обох команд на відновлення був обмежений, адже грали в п'ятницю.

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Велике полегшення Андрія Шевченка після гри? Він підійшов і запитав, чому ви створюєте нам стільки проблем весь час. Це було визнання хорошого рівня нашої команди", – підсумував Хольц.