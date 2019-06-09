Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Люка Хольца

Наставник збірної Люксембургу Люк Хольц на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до поєдинку проти команди України в рамках 4-го туру відбору на Євро-2020.

"Чи здивував мене результат матчу Україна – Сербія? Це було дуже цікаво, але в Європі зараз багато команд, які рівні між собою, тому результати можуть бути дуже різними. Мене абсолютно не здивував темп України, оскільки у розпорядженні Андрія Шевченка є чимало швидких та кваліфікованих виконавців. Я знаю, що на нас очікує складний матч.

Не думаю, що у нас буде додаткова мотивація у зв’язку з прикрою поразкою в першому матчі. Це буде зовсім інша гра, ніж тоді. Тим більше, що Україна буде дуже вмотивованою після перемоги над сербами, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам.

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Збірна України сильна командною грою. Звісно, ви очікуєте, що я виділю Коноплянку чи Циганкова, але там є і Зінченко з Маліновським, які грають на світовому рівні. Крім того, не можна не відзначити їхні колективні дії. Саме це є найсильнішою стороною "синьо-жовтих".

Проблеми з літаком? Особисто я жодних проблем у польоті не відчув. Львів – чудове місто, нас дуже добре прийняли та забезпечили всім необхідним. Повторюсь, особисто я не відчув будь-яких незручностей при перельоті.

Справа щодо натуралізації Жуніора Мораєса? Я не можу коментувати судові тяганини. Я готую збірну безпосередньо до гри на футбольному полі. Що відбувається поза ним – це не моя справа. Знаю лише, що завтра Мораєс не зіграє.

Чи доводилось нам колись грати при великій кількості вболівальників? Ми будемо раді, якщо прийде навіть 100 тисяч. Грати в умовах аншлагу – радість для будь-якого футболіста чи тренера. Ми грали у Франції, тоді теж було чимало вболівальників.

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Я радий приїхати знову до Львова, адже кілька років тому ми вже грали тут. На жаль, у нас дуже мало вільного часу, тому про враження від міста краще запитати у наших журналістів. Можливо, у них для цього було трошки більше часу та можливостей.

Гол у свої ворота на останній хвилині першого матчу – головний висновок, який ми зробили. Ми все проаналізували та готуємось до дуже важкого матчу. Україна – сильна команда, яка грає у хороший футбол, але, сподіваюсь, ми зможемо щось їм протиставити", – розповів Хольц.

Нагадаємо, збірна України лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. Поєдинок Україна – Люксембург відбудеться на Арені Львів 10 червня, початок – о 21:45. У першому матчі між цими командами "синьо-жовті" здобули вольову перемогу завдяки автоголу на останніх секундах гри.