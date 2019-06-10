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Україна – Люксембург: на поєдинку очікується аншлаг

14:02 473 Читать на русском
Україна – Люксембург: на поєдинку очікується аншлаг
Збірна України / УАФ

Трибуни Арени Львів на поєдинку кваліфікації до Євро-2020 між Україною та Люксембургом будуть заповнені вщент.

 

Станом на ранок 10-го червня на зустріч, що відбудеться на Арені Львів, було продано 34 423 квитки, повідомляє офіційний сайт УАФ. Зауважимо, що сам стадіон вміщує 34 915 вболівальників.

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Нагадаємо, матч 4-го туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 між Україною та Люксембургом відбудеться сьогодні, 10-го червня, на Арені Львів, початок запланований на 21:45.

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До слова, після трьох турів команда Андрія Шевченка посідає першу сходинку у групі В кваліфікації до Євро-2020, маючи в активі 7 залікових пунктів.

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Збірна України Україна Україна Євро-2020 Україна - Люксембург
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