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Україна – Люксембург: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020

12:06 248 Читать на русском
Україна – Люксембург: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020
Збірна України / УАФ

Стало відомо, в якій формі зіграють збірні України та Люксембургу у матчі відбору Євро-2020.

 

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України зіграє в матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Люксембургу у жовтій формі, тоді як гості – у червоній.

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Нагадаємо, матч 4-го туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 між Україною та Люксембургом відбудеться сьогодні, 10-го червня, на Арені Львів, початок запланований на 21:45.

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До слова, після трьох турів команда Андрія Шевченка посідає першу сходинку у групі В кваліфікації до Євро-2020, маючи в активі 7 залікових пунктів.

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Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Люксембург Люксембург Люксембург
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