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Україна – Люксембург: антигерой першого матчу пообіцяв нав'язати боротьбу "жовто-синім" на Арені Львів

19:54 259 Читать на русском
Україна – Люксембург: антигерой першого матчу пообіцяв нав'язати боротьбу "жовто-синім" на Арені Львів
Жерсон Родрігес / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Люксембургу поділився очікуваннями напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти України.

 

"Домашній матч зі збірною України був для мене невдалим, але все це в минулому. Я приїхав в розташування команди з найкращими думками і спогадами, ніякого негативу.

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У нас хороша команда і ми хочемо нав'язати Україні боротьбу. Захисна модель гри? Все залежить від тренера. Він знає як грати краще", – зазначив Родрігес в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, саме Жерсон Родрігес в першому матчі відбору Євро-2020 між Люксембургом і Україною забив у свої ворота і допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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Додамо, збірна України в третьому турі кваліфікації розгромила Сербію (5:0), а сьогодні, 10 червня, зустрінеться з командою Люксембургу. Початок гри о 21:45.

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Збірна України Україна Україна Люксембург Люксембург Євро-2020 Україна - Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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