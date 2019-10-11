Україна – Литва: відомий журналіст спрогнозував, хто стане головним героєм матчу

Журналіст FootballHub Вадим Скічко поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 Україна – Литва та назвав потенційного автора гола.

"Очевидно, що збірна України має вигравати більше, ніж в один м’яч. Особисто мені здається, що Андрій Ярмоленко не покине поле без забитого голу.

Україна – Литва: Шевченко оголосив заявку збірної на матч

Востаннє Андрій проводив повний матч за національну команду майже рік тому проти Чехії. У вересні, як з Литвою, так і з Нігерією, Ярмоленко провів на полі менше години. Звісно він скучив за голами у футболці збірної – до цього він відзначався понад рік тому проти Словаччини.

Після вересневих ігор за Україну Ярмоленко встиг відзначитися у АПЛ проти Манчестер Юнайтед і Борнмута та й взагалі має бути у ліпшій формі, ніж одразу після травми. А ще Ярмоленко чимало забиває у Харкові за "жовто-синіх": дублі у ворота Туреччини та Уругваю, а ще гол Сербії", – поділився Скічко.

Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.