Україна – Литва: УЄФА назвав арбітрів на матч відбору Євро-2020

Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчі відбіркового турніру Євро-2020 Україна – Литва.

11 жовтня команди на поле ОСК Металіст у Харкові виведе бригада арбітрів із Австрії на чолі з Харальдом Лехнером. На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий суддя – Александер Харкам, інформує офіційний сайт УАФ.

Португалія зазнала втрати перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної України

Нагадаємо, збірна України з 13 очками після 5 матчів очолює свою відбіркову групу. Найближчий переслідувач команди Андрія Шевченка – збірна Португалії, в активі якої 8 очок в 4 іграх.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат