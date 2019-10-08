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Україна – Литва: УЄФА назвав арбітрів на матч відбору Євро-2020

12:19 249 Читать на русском
Україна – Литва: УЄФА назвав арбітрів на матч відбору Євро-2020
Херальд Лехнер / УЄФА

Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчі відбіркового турніру Євро-2020 Україна – Литва.

 

11 жовтня команди на поле ОСК Металіст у Харкові виведе бригада арбітрів із Австрії на чолі з Харальдом Лехнером. На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий суддя – Александер Харкам, інформує офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, збірна України з 13 очками після 5 матчів очолює свою відбіркову групу. Найближчий переслідувач команди Андрія Шевченка – збірна Португалії, в активі якої 8 очок в 4 іграх.

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Україна - Литва Україна Україна Литва Литва Євро-2020
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