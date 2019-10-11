Україна – Литва: тренер гостей вже визначився зі складом на матч відбору Євро-2020

Головний тренер збірної Литви Валдас Урбонас оцінив стан своїх підопічних перед матчем проти України у відборі на Євро-2020.

"Травми – частина футболу. Використовую тих гравців, які у мене є. Склад на матч вже визначений.

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Думаю, цей склад побореться, постарається показати ту гру, про яку ми говоримо. Хочемо теж контролювати м'яч, теж грати у футбол. Грати повністю від оборони – ми про це не думаємо", – цитує Урбонаса ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч Україна – Литва відбудеться сьогодні о 21:45 у Харкові. На стадіоні ОСК Металіст очікується аншлаг, адже ще за кілька днів до матчу було продано більше 35 тисяч квитків.

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