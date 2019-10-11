Україна – Литва: Шевченко оголосив заявку збірної на матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив список з 23-х гравців, що потрапили до заявки національної команди на матч проти Литви.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на матч проти Литви, який відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у Харкові. Варто зазначити, що до списку не потрапив півзахисник італійського Лечче Євген Шахов.

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Склад збірної України (за номерами):

1. Юрій Паньків. 2. Едуард Соболь. 3. Ігор Пластун. 4. Сергій Кривцов. 5. Сергій Сидорчук. 6. Тарас Степаненко.

7. Андрій Ярмоленко. 8. Руслан Маліновський. 9. Роман Яремчук. 10. Євген Коноплянка. 11. Марлос. 12. Андрій Пятов.

13. Артем Шабанов. 14. Віталій Буяльський. 15. Віктор Циганков. 16. Віталій Миколенко. 17. Олександр Зінченко.

18. Жуніор Мораєс. 19. Сергій Болбат. 20. Віктор Коваленко. 21. Олександр Караваєв. 22. Микола Матвієнко. 23. Андрій Лунін.

Нагадаємо, матч Україна – Литва відбудеться о 21:45 у Харкові. На стадіоні ОСК Металіст очікується аншланг, адже ще за кілька днів до матчу було продано більше 35 тисяч квитків.

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