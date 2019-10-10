Україна – Литва: Шахов розповів про боротьбу за місце у середній лінії команди Шевченка

Хавбек Лечче Євген Шахов не переймається насиченістю гравців у півзахисті збірної України.

"Уже безпосередньо готуємося до Литви. Дуже важлива гра, все думки пов'язані з нею. Треба віддати максимум сил, щоб добитися хорошого результату. Ми напружено готуємось, отже, все в порядку.

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Конкуренція за місце в центрі півзахисту – це нормальне явище у футболі, яке дуже мотивує кожного з гравців. Конкуренція – це добре, як для конкретного виконавця, так і для команди в цілому. Є бажання потрапити в заявку і вийти на поле. Тому і приїхав. Завжди потрібно вірити і, головне, працювати. Слухати і сприймати інформацію тренерського штабу, виконувати те, що вони вимагають", – цитує Шахова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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