Збірна України прийме Литву в поєдинку 7-го туру відбору Євро-2020. Онлайн-трансляцію передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Наставник збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію напередодні поєдинку відбору Євро-2020 проти Литви. Компанію тренеру складе один із гравців національної команди.

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Пряма трансляція прес-конференції буде доступна в Youtube-каналі УАФ, також її можна переглянути на "Футбол 24". Захід розпочнеться о 17:15 в Харкові в конференц-залі готелю Superior & Golf Resort. О 18:00 стартує тренування національної команди.

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться 11 жовтня на ОСК Металіст о 21:45. Після 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів.

Україна – Литва: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка