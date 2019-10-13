Україна – Литва: післяматчеві емоції Шевченка та його підопічних у роздягальні

Українська асоціація футболу показала емоції гравців збірної України в роздягальні після перемоги над Литвою (2:0).

Гравці збірної України досить стриманно сприйняли перемогу над Литвою у матчі відбору до Євро-2020.

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Андрій Шевченко у післяматчевому зверненні похвалив гравців і попросив їх спокійно готуватись до наступного матчу. Окрім того, наставник "жовто-синіх" підкреслив рівень наступного суперника – збірної Португалії, та подякував за вдалу гру.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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