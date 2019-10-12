Україна – Литва: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після матчу відбору на Євро-2020 проти Литви.

"Вболівальники скандували моє прізвище? Мені це дуже приємно, третій рік я займаюся професіональною кар’єрою як головний тренер збірної. Таке, як сьогодні, бувало нечасто. Вважаю, це знак того, що вболівальникам подобається гра команди. Я – українець, люблю свою країну та роблю все, щоби збірна розвивалася, зростали гравці й досягали успіху разом з нею.

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Мені сподобалося, як команда поставилася до гри. Був баланс, нічого не дали зробити супернику, добре переключалися з атаки на оборону. Я напередодні казав, що гра буде складною. Могла початися нервозність після серії нереалізованих моментів, але цього не сталося.

Заміни Ярмоленка, Степаненка і Марлоса були зроблені з прицілом на португальців. Дуже багато енергії потрібно на два матчі, тому я попередив хлопців, що буду міняти склад. Щоб не було образ, а їх і не може бути, адже рішення тренера – закон. Хлопці відмінно увійшли в гру, тільки не все реалізували.

Завершальні два матчі гратимемо так, як і повинні. А вже потім будемо дивитися в таблицю. Якщо гідні, то вийдемо на Євро. Найголовніше – вийти, але я також хочу, щоб добре зіграли з Португалією – командою зовсім іншого класу. У хлопців буде інший настрій. Важливо показати гру, не завжди рахунок відображає картинку матчу.

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У Києві збірна давно не грала. Знаю, продали багато квитків. Приємно туди повертатися, нас там чекає відмінна підтримка. Наостанок хочу подякувати журналістам за підтримку команди. Ми відчуваємо підтримку з боку ЗМІ", – сказав Шевченко.