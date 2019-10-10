Україна – Литва: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти Литви.

"Можу сказати однозначно, з усією повагою до Литви, але ми граємо вдома і будемо грати виключно на перемогу. Гравці налаштовуються на те, щоб показати хороший футбол і досягти хорошого результату.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

Не згоден, що ймовірний виграш практично гарантує путівку на Євро-2020. Збірна повинна провести усі матчі на певному рівні. Для нас перемога над Литвою не означає вирішення долі путівки. У гравців є відповідальність перед уболівальниками. Та й у турнірній таблиці є різні варіанти, тому потрібно це все враховувати.

Передусім, ми повинні зіграти з Литвою. Для нас дуже важлива перемога. Вже після цього поєдинку будемо оцінювати ситуацію і готуватися до зустрічі з Португалією. Після сьогоднішнього тренування у мене буде безсонна ніч. Всі гравці нападу перебувають у хорошій формі. Для мене плюс – вибирати серед такої кількості виконавців, лідерів. Зі складом визначимося вже завтра.

20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дня

Пам'ятний матч проти збірної Росії? Був важливий матч для нас. Ми досягли необхідного результату, посіли друге місце і пройшли далі. Це взагалі принципове протистояння для України. Мій гол? Якщо не бити по воротах в таких ситуація, то й не змусиш воротаря помилятися", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру