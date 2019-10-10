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Україна – Литва: Миколенко готовий зіграти у матчі відбору до Євро-2020

17:37 119 Читать на русском
Україна – Литва: Миколенко готовий зіграти у матчі відбору до Євро-2020
Віталій Миколенко / Фото: Д. Руденко

Захисник Динамо Віталій Миколенко повністю відновився після травми та зможе допомогти збірній України в поєдинку проти Литви.

 

"У Миколенка був незначний дискомфорт. Але зараз все добре. Ми дали йому декілька днів на відновлення, протестували. Він вже провів повноцінне тренування. Віталій не має жодних проблем, він готуватиметься зі всіма гравцями.

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Те саме стосується інших футболістів, всі в хорошому здоров'ї очікують завтрашнього матчу", – зазначив Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться 11 жовтня на ОСК Металіст о 21:45. Після 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів.

Україна – Литва: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Україна - Литва Віталій Миколенко Віталій Миколенко Збірна України
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