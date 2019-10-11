Україна – Литва: команди визначились із формою на гру

Збірні України та Литви визначились, у яких кольорах вийдуть на сьогоднішній матч відбору до Євро-2020.

Представники збірних України та Литви визначились із кольорами на сьогоднішній матч євровідбору, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України зіграє у традиційних жовтих кольорах, тоді як литовці вийдуть на поле у червоній формі.

Нагадаємо, матч Україна – Литва відбудеться о 21:45 у Харкові. На стадіоні ОСК Металіст очікується аншлаг, адже ще за кілька днів до матчу було продано більше 35 тисяч квитків.

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