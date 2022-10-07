Збірні України та Косова зійдуться у поєдинку в рамках відбору на ЧС-2024 з футзалу. Дивитись пряму трансляцію зустрічі можна на Футбол 24.

Сьогодні, 7 жовтня, о 19:00, розпочнеться футзальний поєдинок між Україною та Косовом у рамках відбіркового турніру за право вийти на ЧС-2024.

Збірна України з футзалу виграла товариський турнір

Формально домашній матч відбудеться в Латвії, оскільки "синьо-жовті" не можуть грати у своїй країні через напад Росії. Третьою командою в групі є Нідерланди.

В основному раунді 36 збірних розбито на 12 груп по три команди, в яких поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. 12 переможців груп і чотири найкращі володарі других місць вийдуть до елітного раунду. Інші вісім володарів других місць братимуть участь у плей-офф основного раунду.

Додамо, що вже 11 жовтня Україна зустрінеться з Нідерландами у рамках відбору на ЧС-2024. Початок гри також о 19:00.