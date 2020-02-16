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Україна – Кіпр: товариська гра "синьо-жовтих" перед стартом Євро-2020 стане ювілейною для Харкова

16 лютого 21:34 245 Читать на русском
Україна – Кіпр: товариська гра "синьо-жовтих" перед стартом Євро-2020 стане ювілейною для Харкова
Збірна України / УАФ

Товариський матч з Кіпром, який відбудеться 26 травня, стане ювілейним для збірної України у Харкові.

 

Товариський поєдинок між збірними України та Кіпру, який відбудеться напередодні старту "синьо-жовтих" на Євро-2020, стане 10 матчем національної команди в Харкові. У попередніх іграх в цьому місті наша збірна здобула 6 перемог, один раз зіграла внічию та двічі програла.

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Всі матчі збірної України у Харкові:

Україна – Хорватія (0:0),

Україна – Литва (4:0),

Україна – Швеція (0:1),

Україна – Уругвай (2:3),

Україна – Польща (1:0),

Україна – Сербія (2:0),

Україна – Туреччина (2:0),

Україна – Чехія (1:0),

Україна – Литва (2:0).

Нагадаємо, що до старту Євро-2020 збірна України проведе 5 спарингів. Суперниками команди Шевченка стануть Франція (27 березня), Польща (31 березня), Кіпр (26 травня), Північна Ірландія (2 червня) та Ізраїль (7 червня). Свій перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 14 червня проти Нідерландів.

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