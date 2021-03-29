Збірна Казахстану за графіком продовжує підготовку до матчу проти України.

Керівник прес-служби казахської федерації футболу Ермухамед Маулен спростував інформацію певних ЗМІ, що один з тренерів та адміністратор команди здали позитивні тести на COVID-19.

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"Перед матчем з Францією Сергій Калюбін (тренер – прим.) захворів. Не коронавірусом, просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами", – цитує Маулена Baigenews.kz.

Нагадаємо, вже у середу Україна прийматиме Казахстан у Києві в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Початок о 21:45.

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