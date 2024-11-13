Сьогодні, 13 листопада, юнацька збірна України розпочинає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи U-19 матчем проти Казахстану. Стартові склади та онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині.

Матч Україна U-19 – Казахстан U-19 відбудеться у Нідерландах і розпочнеться о 20:00 за київським часом. У паралельній грі групи 1 зіграють господарі турніру зі словенцями. Варто зазначити присутність у заявці півзахисника Манчестер Юнайтед Заха Бауманна, який лише нещодавно отримав українське громадянство.

Нагадаємо, до еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку отримала автоматично.

Стартові склади

Україна: 1. В.Суркіс – 2. Коробов, 5. Шершень, 4. Захарченко, 15. Дикий – 14. Іщенко, 22. Цуканов, 8. Осипенко, 7. Шевченко, 11. Гусол – 9. Пономаренко

Запасні: 23. Бакус, 6. Гавриленко, 10. Сiнчук, 16. Пшеничних, 17. Ломаха, 18. Бауман, 19. Дигтяр, 20. Вернаттус, 21. Лень

Казахстан: 1. Мендигалієв – 6. Ісраїлів, 16. Ерлан, 22. Елемес, 5. Саїдів – 13. Дуйсенбек, 18. Примбердієв, 9. Серикули, 8. Абіл, 10. Агіманов – 20. Багдат

Запасні: 12. Куссаїнов, 2. Молдахмет, 4. Омей, 7. Саутов, 11. Мухаметалі, 14. Жанхаєв, 15. Газієв, 17. Сарсенбаєв, 19. Ассилбаєв