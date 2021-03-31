Схоже, тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком готовий здивувати казахів.

У стартовому складі "синьо-жовтих" на протистояння третього туру кваліфікації на ЧС-2022 буде дебютант національної команди, повідомляє Футбол News.

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Сьогодні зранку Андрій Шевченко опублікував заявку на поєдинок, у якій є три потенційні дебютанти – голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, оборонець Динамо Олександр Сирота та нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик. Хто саме з них з'явиться з перших хвилин, наразі невідомо.

Зауважимо, матч Україна – Казахстан відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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