Статистичний портал Whoscored оцінив гру збірної України проти Казахстану у матчі 3-го туру відбору до ЧС-2022 та виділив найкориснішого гравця поєдинку.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем у матчі з казахами, отримавши оцінку 8,17 за версією Whoscored.

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24-річний українець за 90 хвилин відзначився асистом, завдав 4 удари по воротах, 124 рази торкнувся м'яча, віддав 94 точні передачі (95%), в тому числі 6 ключових, і зробив 3 вдалі обведення. Найближчими переслідувачами Олександра стали Руслан Маліновський (8 балів) та Роман Яремчук (7,6 балів). Найгіршим у складі "синьо-жовтих" виявився дебютант Анатолій Трубін (6,0 балів).

Найкращим у складі гостей став голкіпер Стас Покатілов (7,8 бала) – на його рахунку 9 сейвів.

Нагадаємо, у матчі з Казахстаном підопічні Шевченка не змогли втримати перемогу і записали до свого доробку вже третю поспіль нічию. Як наслідок, у групі D "синьо-жовті" посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

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