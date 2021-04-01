"Коли ти не використовуєш моменти – тебе карають. Мене хвилюють деякі речі. Я думаю, що ми втратили певні моменти у своїй грі. На жаль, зараз нас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку – нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Ще є деякі нюанси, які я проаналізую, у нас є час. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Чи планую посилювати конкуренцію в захисті? Ми зараз будемо переглядати дуже багато гравців. Це стосується не тільки оборони, а й інших ланок. Є ще кілька місяців для того, щоб їх подивитися. Будемо шукати.

Чи очікували такого другого тайму від збірної Казахстану? Мені сподобалося, що Казахстан бився до кінця. Гравці суперника робили все, що могли. Молодці хлопці, взяли очко. Ми створили достатньо моментів для того, щоб закрити гру, але не використали їх. Суперник нас покарав.

Що робити з реалізацією і створенням моментів, коли тисне рахунок? Треба реалізовувати свої моменти. Ми створили достатньо, щоб іще в першому таймі закрити цю гру. Це не відмовки, а факти, як вони є. Ми пропускаємо контратаку – нас карають. Потім десь ми трошки втратили свої позиції. При цьому все одно створюємо моменти. Ми припускаємося помилок, яких раніше не було. Я з командою на цю тему розмовляю. Щоб провести детальний аналіз, мені потрібно зараз трохи часу. Так, ми ускладнили собі завдання. Але я не бачу в цьому безвиході. Ми набрали мало очок удома – будемо брати їх на виїзді.

Що позитивного й негативного ми винесли для себе за підсумками трьох поєдинків у напруженому графіку? Ми робили заміни, використовували багатьох гравців. Кілька наших провідних футболістів травмовані. Дуже важливо, щоб вони відновилися. Ми розуміємо, яку ротацію можемо зробити. Є епізоди, які ми не догравали. У нас результати невдалі, але самі матчі не провальні. Я не можу сказати, що сьогодні в нас не виходила гра в атаці, ми погано тримали м'яч або жахливо оборонялися. Те саме стосується й попереднього поєдинку. У нас є моменти, які ми не догравали. Ми повинні із цим розібратися. Ми вже говорили про це з хлопцями після матчу з фінами. Зараз із Казахстаном пропустили м'яч у контратаці. Знову ж таки – нереалізація моментів. Я в перерві сказав хлопцям, що не можна доводити до такого, моменти треба використовувати. Із трьох-чотирьох шансів потрібно закінчувати гру, а ми створюємо 10-12 і забиваємо один м'яч.

Коли вирішив, що дамо шанс Трубіну? Я побачив його на тренуваннях, бачу, що він конкурує, набирає. Вихід Трубіна на поле – наслідок того, як він тренувався. Анатолій проводить хороший сезон, сьогодні вийшов на поле. Дуже важливо, аби він грав у своєму клубі. Будемо за ним спостерігати, він склав гарне враження.

Чи мають шанс дебютувати у збірній України гравці Ворскли, Зорі, Колосу, Десни? Якщо будуть грати на відповідному рівні – так. Немає клубів, з яких я не переглядаю футболістів. Але потрібно, щоб вони відповідали рівню національної команди. У нас є конкуренція, є виконавці, які виступають у провідних клубах на хорошому рівні. Для потрапляння до збірної спочатку треба виграти конкуренцію.

Відсутність уболівальників серйозно впливає й тисне на дії гравців в атаці? Однозначно, глядачів нам не вистачає, як і будь-якій команді. Особливо коли граємо вдома, завжди збираємо повні трибуни. Зараз така ситуація для всіх. Хлопці повинні пристосовуватися, мотивувати себе.

Чи можливий варіант, що для деяких гравців із заявки на березневі матчі тепер буде закритий шлях на Євро-2020? Ні. Сьогодні нас підвела реалізація, однозначно. Але ми розуміємо, що це індивідуальна майстерність. Неправильно звинувачувати футболіста в тому, що він не забив. Безперечно, він хотів це зробити. Тому закривати комусь шлях я не стану. У мене є претензії щодо інших моментів. Щодо концентрації, структури нашої гри. Тому що є моменти, коли гравці можуть собі дозволити випасти із цієї структури. Це найважливіше для нас. У мене буде серйозна розмова з певними гравцями. Але однозначно серйозно карати нікого не будемо. Утім, конкуренція буде. Якщо футболіст втратить бажання, вміння й буде програвати конкуренцію, він не буде грати", – цитує Шевченка сайт УАФ.

Після трьох турів кваліфікації до ЧС-2022 збірна України розташувалась на другій сходинці групи D з трьома заліковими балами.

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022