Словенець Матей Юг призначений арбітром матчу Україна – Казахстан, повідомляє офіційний сайт УАФ. На лініях йому допомагатимуть Матей Жунич та Грега Кордец.

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Відзначимо, що шляхи Юга з українськими командами перетинались аж 7 разів. Близько половини з них припали на Металіст, який здобув перемоги над Мальме та Русенборгом та зіграв унічию з Панатінаїкосом у Лізі Європи. Також за роботи Юга Шахтар громив Шальке у 2016 році, а збірна України U-20 здолала Хорватію в товариській зустрічі. Тільки Динамо невдало грало за суддівства словенця – нічия 0:0 з АЕКом та розгром від Барселони у поточному сезоні.

До слова, матч Україна – Казахстан відбудеться 31 березня, початок о 21:45. Окрім казахів, суперниками команди Шевченка у групі D відбору до ЧС-2022 стали Франція, Боснія та Герцеговина та Фінляндія.

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