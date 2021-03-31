Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та казахська команди вийдуть на поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу, яка проходила онлайн, було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, збірна України вийде на поле в екіпіруванні жовтого кольору, а голкіпер гратиме у зеленому комплекті. "Яструби" проводитимуть поєдинок у синій формі, а воротар – у білій.

Нагадаємо, зустріч між командами відбудеться вже сьогодні, 31 березня. Початок матчу о 21:45.

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