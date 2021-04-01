Збірна України таки мала привід для гордості після нічиєї з Казахстаном (1:1) у відборі на ЧС.

Точний удар Яремчука дозволив "синьо-жовтим" продовжити серію до 14 домашніх матчів з бодай одним голом.

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Команда Андрія Шевченка повторила рекорд, який тримається 13 років, повідомляє Sport.ua. З 2005-го по 2008-ий збірна України також провела 14 поспіль результативних поєдинків у рідних стінах. Нинішня серія розпочалася після 9 жовтня 2017 року, коли на НСК Олімпійський українці програли хорватам 0:2 у відборі на ЧС-2018.

Додамо, що збірна України розпочала поточний відбір трьома нічиїми 1:1 з Францією, Фінляндією та Казахстаном.

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