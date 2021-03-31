Перед зустріччю третього туру кваліфікації на ЧС-2022 за участі України відбулись несподівані зміни.

Перед стартом матчу проти Фінляндії державний гімн України заспівав Михайло Хома, більш відомий під сценічним іменем DZIDZIO. А от на поєдинок з казахами виконавець змінився.

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Як повідомляється в ефірі Футбол News, заспівати гімн доручили відомій українській співачці Златі Огнєвіч. Цікаво, що свого часу виконавиця навіть мала досвід роботи у політиці – з 2014 по 2015 рік була депутаткою Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка.

Зауважимо, матч Україна – Казахстан відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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