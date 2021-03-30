Україна – Казахстан: Шевченко оновив список гравців
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко обрав гравців, які зберігають шанс вийти на поле у матчі 3 туру відбору ЧС проти Казахстану.
До поєдинку готуються 26 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Команді не допоможуть травмований Євген Коноплянка та дискваліфікований Віталій Миколенко.
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Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін, Різник, Лунін
Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайліченко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко.
Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Шепелєв.
Нападники: Яремчук, Мораєс, Довбик.
Нагадаємо, вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.
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